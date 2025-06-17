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Ученые выяснили, как люди с биполярным расстройством воспринимают окружающий мир
Пациенты с биполярным расстройством склонны воспринимать мир как более переменчивый, чем он есть. Это влияет на их поведение даже в фазах ремиссии.

Люди с биполярным расстройством иначе воспринимают закономерности окружающего мира. Даже в периоды устойчивого состояния они склонны считать происходящее менее предсказуемым и чаще меняют свое поведение в ситуациях, где стабильность на самом деле сохраняется. К такому выводу пришла международная команда исследователей, изучив поведение пациентов в условиях экспериментальной неопределенности.

Ученые из России, Германии и Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, как люди с биполярным расстройством воспринимают изменчивость внешней среды и как это влияет на принятие решений. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Экспериментальную группу составили 22 человека с биполярным расстройством в фазе ремиссии. Контрольную — 27 добровольцев без психиатрических диагнозов. Участникам предложили игровую задачу на экране компьютера: набирать очки, выбирая между красным и синим изображением. Один из вариантов давал выигрыши чаще, но со временем эти вероятности менялись.

Такая конструкция позволяет имитировать типичную жизненную ситуацию: например, сегодня работает одна стратегия, завтра — другая. В процессе теста у всех участников регистрировали мозговую активность с помощью магнитоэнцефалографии.

Результаты показали: участники с биполярным расстройством часто воспринимали изменения там, где их не было, и преждевременно меняли стратегию. Даже если выбор приносил выигрыш, они могли отказаться от него в следующем раунде, полагая, что условия изменились. В итоге решения становились менее устойчивыми и менее предсказуемыми.

В этом исследователи усматривают отражение ключевой особенности восприятия у таких пациентов — постоянного ожидания перемен, даже если внешняя ситуация стабильна.

На уровне мозговой активности также зафиксированы отличия. У здоровых участников при принятии решений активизировались зоны, связанные с обучением и анализом последствий — в частности, медиальная префронтальная кора и передняя поясная извилина. У людей с биполярным расстройством эти сигналы проявлялись слабее.

Авторы отмечают: даже в ремиссии пациенты продолжают воспринимать мир как менее устойчивый, что отражается в их действиях. Это затрудняет диагностику, ведь внешне человек может казаться стабильным, а когнитивные искажения — сохраняться.

Подход, использованный в исследовании, может лечь в основу новых методов диагностики и помочь врачам лучше прогнозировать рецидивы. Его также планируют адаптировать для других расстройств, где нарушены механизмы адаптации и обучения.

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#психиатрия #мозг #вшэ #биполярное расстройство #когнитивные искажения #нейронаука
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