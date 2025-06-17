Компания Health & Nutrition, управляющая бывшими активами Danone в России, вложит до 2030 года около ₽100 млрд в развитие бизнеса. Средства пойдут на модернизацию, запуск новых продуктов и расширение сырьевой базы.

Компания, которая менее года назад окончательно вышла из-под контроля французской Danone, теперь делает ставку на масштабное развитие. Ее нынешний владелец обозначил приоритеты и представил пятилетнюю программу инвестиций.

До 2030 года Health & Nutrition — бывшая «Данон Россия» — планирует вложить в развитие своего бизнеса порядка 100 млрд рублей. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов. Инвестиции поступят из двух источников — заемных и личных средств владельца. Конкретное распределение не раскрывается.

По его словам, при прежних владельцах инвестиционные проекты фактически прекратились. Не развивались ни производственные мощности, ни маркетинг, а загрузка заводов оставалась ниже возможного уровня. В минувшем году ситуация начала меняться — объем вложений увеличился с 2 до 7 млрд рублей, а объем выпускаемой продукции вырос на 20%.

Ключевым направлением будущих вложений станет модернизация действующих производств. Кроме того, компания планирует развивать вертикальную интеграцию и создавать собственные фермы. Сейчас H&N оценивает потенциальные площадки, исходя из планов по переработке молока.

Изменения ждут и бренд детского питания «Тёма». Его планируют обновить: изменить упаковку, добавить новые вкусы и повысить экологичность продукции.

Компания также намерена выйти в новые продуктовые категории — сыр и мороженое. Основной акцент сделан на творожные сыры. H&N уже изучает рынок и рассматривает два варианта: покупку действующих производств или строительство с нуля.

Одним из технологических приоритетов станет разработка собственных заквасок. На базе завода в Чехове планируют создать биокластер, который будет обеспечивать предприятие высококачественными штаммами. По словам Алисултанова, это — часть коллекции, доставшейся от прежнего владельца, и работа с ней продолжается.