«Газпром» вложит средства в создание нового завода по сжижению природного газа в Белоруссии. Объект разместят в индустриальном парке «Великий камень».

Российская энергетическая компания продолжает развивать инфраструктуру в странах-партнерах. В ближайшие два года она намерена завершить строительство завода СПГ на территории Белоруссии.

Проект предполагает возведение блочно-модульного комплекса с мощностью 3360 тонн сжиженного природного газа. Завод разместят на участке, выбранном в индустриальном парке «Великий камень». Все технические условия уже оформлены.

Начать стройку «Газпром» планировал в 2024 году, а завершить — в 2025–2026 годах. По оценке компании, затраты не превысят одного миллиарда рублей. Предприятие создадут совместно с инвестором, он же будет участвовать в эксплуатации и продаже газа.

СПГ, произведенный на новом объекте, будет предназначен для техники белорусских производителей — МАЗ, БелАЗ, а также энергоемкой сельхозтехники и автобусов.

Проект входит в более широкую инвестиционную программу, в которую также включены реконструкция газовых сетей в России и модернизация инфраструктуры в Армении. На последнюю «Газпром» направит 270 миллионов долларов.