Ученые обнаружили необычный объект далеко за орбитой Нептуна. Его траектория и размер указывают на то, что наша Солнечная система устроена сложнее, чем считалось.

Пока крупные телескопы ловят сигналы с дальних окрестностей Вселенной, важные открытия происходят ближе – в пределах нашей звездной системы. Новое небесное тело, замеченное на старых снимках, ставит под вопрос представление о границах и составе Солнечной системы.

Ученые из Института перспективных исследований Принстона нашли ранее неизвестный объект, вращающийся вокруг Солнца за пределами орбиты Нептуна. Его обозначили как 2017 OF201. Анализ снимков, сделанных между 2011 и 2018 годами, позволил определить его диаметр — около 700 километров. Этого достаточно, чтобы отнести его к категории карликовых планет.

Особенность объекта — его необычная орбита. Она вытянута настолько, что расстояние от Солнца варьируется от 45 до 1600 астрономических единиц. Один оборот по такой траектории занимает около 25 тысяч лет. Это означает, что 99% времени объект проводит слишком далеко, чтобы его можно было заметить.

Наблюдения велись с помощью телескопов Victor M. Blanco в Чили и Canada-France-Hawaii на Гавайях. Ученые использовали метод анализа архивных данных, объединяя последовательности светящихся точек в различные моменты времени. По сути, они собрали движение объекта по крупицам, используя старые, общедоступные снимки.

Исследователи подчеркивают: то, что им удалось обнаружить 2017 OF201, говорит о существовании и других подобных тел. Если такой объект оказался замечен случайно, возможно, в удаленных областях пояса Койпера скрываются десятки или сотни аналогичных. Они остаются невидимыми, но влияют на динамику системы.

Сильная вытянутость орбиты говорит о сложной гравитационной истории. Возможно, этот объект пережил серию взаимодействий с другими телами, прежде чем занял свою нынешнюю траекторию. Подобные орбиты ранее использовались в аргументации в пользу гипотетической девятой планеты, которую пока так и не нашли.

Характеристики 2017 OF201, как и его орбитальное поведение, не укладываются в простую модель устройства Солнечной системы. Это может изменить подход к поискам других объектов за пределами Нептуна и пересмотреть вопрос о существовании неизвестных планет.

В ближайшие годы новые наблюдения помогут уточнить параметры объекта и, возможно, приблизят ученых к разгадке давней загадки — есть ли на самом деле неучтенная крупная планета на краю Солнечной системы.