На терминале «Белый Раст» под Москвой разгрузили миллионный контейнер из китайского Шэньяна. Событие стало символом устойчивого роста грузоперевозок между Россией и КНР.

Площадка в Подмосковье, построенная как часть транзитной сети между Россией и Китаем, продолжает наращивать объемы. Последняя поставка из Шэньяна оказалась знаковой.

На терминал «Белый Раст» прибыл миллионный контейнер из Китая — об этом сообщили представители ОАО «РЖД» на церемонии в Подмосковье. Груз прибыл из Шэньяна в рамках регулярного сообщения, которое действует с 2020 года. Первый состав ушел с терминала годом ранее — в 2019-м.

Сегодня терминал обрабатывает до девяти поездов в день и более 6 тысяч тонн продукции в неделю. В пересчете на стандартные единицы (TEU) объемы растут стабильно: 220 тысяч в 2022 году, 272 тысячи — в 2023-м. Ежемесячная прибавка по объёму — около 10%.

Контейнер из Шэньяна стал частью крупного логистического проекта, соединяющего Китай с Европой через территорию России. «Белый Раст» занимает 179 гектаров и считается одним из ключевых узлов на маршрутах «Нового шелкового пути».

С начала прошлого года объем перевозок между Пекином и Москвой уже достиг 76 миллионов тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам 2023 года этот показатель превысил 175 миллионов тонн.

На терминале внедряют электрифицированную технику — ричстакеры с пониженным энергопотреблением и возможностью работы в суровых климатических условиях. По сравнению с дизельными аналогами, они требуют в два-три раза меньше затрат на обслуживание.