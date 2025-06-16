Журналист Джез Корден сообщил, что Xbox следующего поколения обеспечит аппаратную совместимость с предыдущими играми. Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности пользователей после слухов о возможном переходе на ПК-архитектуру.

Microsoft продолжает держать в секрете ключевые детали о будущем поколении Xbox, но информация от осведомленных источников начинает прояснять картину. Главный вопрос — смогут ли игроки запускать старые игры на новой консоли.

Слухи о том, что Microsoft готовится кардинально изменить подход к консольной архитектуре, вызвали волну обсуждений. После анонса ROG Ally от ASUS на Xbox Games Showcase 2025 и намеков на возможную поддержку стороннего «железа» опасения усилились: не станет ли новая консоль просто игровым ПК?

На фоне этих разговоров Джез Корден из Windows Central заявил в подкасте Xbox Two, что следующий Xbox сохранит аппаратную обратную совместимость. По его словам, система сможет запускать игры с Xbox One, Series X и даже Xbox 360 — при условии, что они уже входят в существующую библиотеку совместимых проектов.





Корден подчеркнул, что услышал это от нескольких источников, но не оформил в виде отдельного материала из-за отсутствия документального подтверждения. Тем не менее, он уверен, что поддержка старых игр реализована на уровне чипсета.

Он также прокомментировал общий уровень недоверия, с которым фанаты воспринимают заявления Microsoft. Поводом стали неоднократные отступления компании от ранее озвученных планов.

Сценарий с выпуском сторонних устройств под брендом Xbox пока остается возможным. Том Уоррен из The Verge первым заговорил об этом, и хотя изначально его слова вызывали сомнения, сейчас всё больше признаков указывает на реальность такой стратегии.

Пока официальной информации от Microsoft о совместимости будущей консоли не поступало. Однако курс компании на сохранение доступа к прошлым играм, судя по всему, не изменится.