АВТОВАЗ совместно с Авто Финанс Банком запустил программу "Lada Инвест". Продукт сочетает автокредит и банковский вклад с доходностью 18%.

Российский автопроизводитель внедрил на рынке принципиально новую схему финансирования покупок. Программа "Lada Инвест" объединяет в себе два финансовых инструмента.

Новый продукт представляет собой комбинацию автомобильного кредита и депозита с повышенной доходностью. Особенность программы – проценты по вкладу полностью компенсируют платежи по займу. После окончания срока кредитования покупатель получает остаток накопленных средств.

Депозитная часть программы предлагает 18% годовых при двухлетнем сроке. Такой механизм впервые применяется в отечественном автопроме. Для оформления достаточно обратиться к официальным дилерам марки.

Эксперты отмечают, что подобные схемы могут повысить доступность новых автомобилей. При этом банк-партнер получает долгосрочные вложения, а производитель – дополнительный стимул для продаж.