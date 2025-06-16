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АВТОВАЗ запустил автокредит с возможностью получения дохода
АВТОВАЗ совместно с Авто Финанс Банком запустил программу "Lada Инвест". Продукт сочетает автокредит и банковский вклад с доходностью 18%.

Российский автопроизводитель внедрил на рынке принципиально новую схему финансирования покупок. Программа "Lada Инвест" объединяет в себе два финансовых инструмента.

Новый продукт представляет собой комбинацию автомобильного кредита и депозита с повышенной доходностью. Особенность программы – проценты по вкладу полностью компенсируют платежи по займу. После окончания срока кредитования покупатель получает остаток накопленных средств.

Депозитная часть программы предлагает 18% годовых при двухлетнем сроке. Такой механизм впервые применяется в отечественном автопроме. Для оформления достаточно обратиться к официальным дилерам марки.

Эксперты отмечают, что подобные схемы могут повысить доступность новых автомобилей. При этом банк-партнер получает долгосрочные вложения, а производитель – дополнительный стимул для продаж.

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#инвестиции #автоваз #lada #автокредит #банковский вклад
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