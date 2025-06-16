Москва разместила крупнейший заказ на поставку дорожных знаков за всю историю города. Общая стоимость тендера составила 8,8 миллиарда рублей.

Столичные власти начали поиск подрядчика, который изготовит и поставит в город более миллиона дорожных указателей. Сумма контракта резко выделяется на фоне предыдущих закупок.

Москва заказала 1,45 миллиона дорожных знаков и комплектующих почти на 9 млрд рублей. По информации «Коммерсанта», это крупнейшая закупка такого рода за все время. До этого власти предпочитали ограничиваться меньшими партиями.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня. Согласно условиям, исполнитель должен наладить производство в пределах столицы. Сейчас в городе работают четыре предприятия, которые занимаются выпуском подобных изделий: «Знак», «Прайм Медиа», «ПК Бестмаш» и «Альянс». В рамках нового контракта их могут модернизировать или заменить новым заводом.

Ранее Центр организации дорожного движения закупал знаки у производителей из Краснодарского края, Самары и Ставрополья. В частности, в 2022 году контракты на общую сумму почти 800 миллионов рублей заключили с двумя компаниями, в 2023 году — на 150 миллионов с ещё одной.

По состоянию на конец прошлого года в Москве насчитывалось около 900 тысяч указателей. Власти считают, что локальное производство поможет улучшить их качество и эксплуатационные характеристики.