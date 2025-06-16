В России начал работу национальный рейтинг уровня трудоустройства выпускников. Система оценивает востребованность специалистов на рынке труда через два года после окончания учебы.

В России запустили систему оценки уровня трудоустройства выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Рейтинг разработали по поручению президента, которое он дал на ПМЭФ-2023.

Национальный рейтинг анализирует два ключевых показателя: процент трудоустроенных выпускников через два года после окончания обучения и их среднюю зарплату. Для расчетов используют данные Рособрнадзора, Социального фонда и сведения о занятости.

Методику разрабатывали Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения. В отличие от других рейтингов, эта система не учитывает научные достижения вузов или условия студенческой жизни, фокусируясь исключительно на результатах трудоустройства.

Особенность системы — разделение учебных заведений на две группы по количеству выпускников. Такой подход позволяет объективно оценивать и крупные университеты, и небольшие региональные колледжи. По данным НАФИ, среди лидеров рейтинга около 80% составляют именно региональные учебные заведения.

По словам экспертов, рейтинг поможет абитуриентам и их родителям принимать более осознанные решения при выборе учебного заведения. Система также полезна работодателям и самим образовательным учреждениям для анализа своей деятельности.