Глава "Почты России" Михаил Волков заявил, что зарплаты курьеров в 200-300 тысяч рублей слишком высоки. Компания разрабатывает платформу для совместного использования курьерских служб.

Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков высказался о текущей ситуации на рынке курьерских услуг. По его мнению, уровень зарплат курьеров достиг неоправданно высоких значений.

В интервью РБК Волков отметил, что зарплаты курьеров в 200-300 тысяч рублей создают нездоровую конкуренцию за кадры. "Почта России" совместно с другими игроками рынка разрабатывает цифровую платформу для совместного использования курьерских служб, что должно оптимизировать расходы.

В компании работает 1600 курьеров и более 80 тысяч почтальонов. Последние, помимо доставки корреспонденции, выполняют социальные функции, включая доставку пенсий. Волков подчеркнул, что почтальоны не будут менять форму одежды, так как яркая униформа может привлечь излишнее внимание к перевозимым наличным средствам.

По данным SuperJob, средняя зарплата курьеров в Москве составляет 130 тысяч рублей – на 19% больше, чем у специалистов с высшим образованием. И эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на курьерские услуги, что может привести к новому витку повышения зарплат в этом сегменте.