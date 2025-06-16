Министерство строительства разработало проект, согласно которому плата за воду без счетчиков может вырасти втрое. В ведомстве хотят стимулировать установку приборов учета.

Министерство строительства предложило увеличить плату за воду для жителей, не установивших счетчики. Коэффициент повышения может вырасти с 1,5 до 3.

Согласно проекту постановления, плата за воду без приборов учета будет рассчитываться с коэффициентом 3 вместо действующего 1,5. Это касается как холодного, так и горячего водоснабжения. В Минстрое считают, что текущий коэффициент недостаточно мотивирует граждан устанавливать счетчики.

По данным ведомства, в России около 7,5 млн квартир не оборудованы счетчиками холодной воды, 4,6 млн - горячей. В частных домах ситуация аналогичная: 2,4 млн домовладений без учета холодной воды. Общий объем неучтенного потребления достигает 23,2% от всей подачи воды.

Инициатива основана на московском опыте, где повышение коэффициента до 3 привело к росту оснащенности приборами учета с 80% до 90% за девять лет. В среднем по стране этот показатель составляет 84-87%.

Проект также ужесточает правила расчета платы за самовольные подключения к водопроводу. Теперь оспорить начисленные суммы можно будет только при выявлении счетной ошибки.

Изменения призваны не только увеличить количество установленных счетчиков, но и предотвратить массовый переход на оплату по нормативам. Напомним, что с 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут на 11-12%.