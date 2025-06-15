АВТОВАЗ рассказал о дизайне нового кроссовера B+ Cross. Модель разработали на платформе Vesta, выход запланирован на 2026 год.

Будущий кроссовер на базе Vesta станет не просто новой моделью, а носителем обновленного дизайнерского подхода марки. В его разработке задействовали внутреннюю команду, а оценки внешности уже поступили от фокус-групп.

В самом начале этого года АВТОВАЗ впервые показал макет кроссовера, обозначенного как B+ Cross. Он построен на платформе Lada Vesta, но отличается более крупными габаритами и иным визуальным языком.

По словам представителей компании, проект стал результатом работы молодой команды дизайнеров, вдохновлявшихся архитектурным конструктивизмом и цифровыми устройствами. Модель планируют запустить в серию в будущем году.

Как отметил пресс-секретарь автопроизводителя Сергей Ильинский, B+ Cross продемонстрирует новый подход к фирменному стилю марки. Ранее за визуальный облик отвечал Стив Маттин, разработавший «икс»-дизайн. Новый кроссовер откажется от этого направления, предложив образец следующей стилистической эпохи для LADA.

Перед окончательным утверждением внешности разработчики провели скрытую оценку. Группе автовладельцев показали автомобиль без упоминания бренда. По словам представителей завода, отклики оказались положительными — участники теста сочли внешний облик модели привлекательным. Подобный подход применяли и ранее: в частности, при запуске Lada Vesta проводили аналогичную проверку в Германии.