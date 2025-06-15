Китайская компания Xpeng начала принимать заказы на электрокроссовер G7. Главной особенностью модели стал 87-дюймовый проекционный дисплей, охватывающий всё лобовое стекло.

На фоне однотипных салонов современных электрокаров Xpeng G7 выделяется решением, которое напрямую изменяет способ взаимодействия водителя с автомобилем.

Xpeng представил электрокроссовер G7, старт продаж которого запланирован на лето. Прием предварительных заявок уже открыт. Визуально автомобиль напоминает другие китайские электрокары: минимализм во внешнем виде, панорамная крыша, скрытые ручки и безрамочные двери. Колесная база — 2890 мм, общая длина больше Tesla Model Y на 10 сантиметров.

Интерьер G7 получил несколько нестандартных решений. Центральный тоннель поднят высоко, на нем расположена беспроводная зарядка. Вместо классической панели приборов — 87-дюймовый проекционный экран, разработанный при участии Huawei. Экран занимает всё лобовое стекло и работает с элементами дополненной реальности: маршрут, ограничения скорости, расстояние до машин, дорожные знаки и другая информация выводятся прямо перед глазами.

Система ориентируется по 11 камерам и трем радарам. Дополнительно установлен 15,6-дюймовый дисплей для базовых данных.

Базовая версия G7 получила задний привод и электромотор мощностью 296 л.с. Запас хода по китайскому циклу CLTC составит до 702 километров. Платформа позволяет устанавливать аудиосистему с 20 динамиками, а также кресла с вентиляцией, подогревом и массажем. Входит ли это в стандартную комплектацию — пока неизвестно.

Начальная цена модели — 236 тысяч юаней, или около 2,579 млн руб. Это примерно на 10% дешевле, чем у базовой Tesla Model Y.