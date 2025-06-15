В 2025 году цены на квартиры в новостройках в России могут увеличиться до 10%. При этом жилье на вторичном рынке, по оценке АКРА, будет дорожать быстрее.

Спрос на жилье в России снижается, но это пока не приводит к снижению цен. Наоборот, в ближайшие месяцы квартиры продолжат дорожать, особенно на вторичном рынке.

По словам главы рейтингового агентства АКРА Владимира Гусакова, в нынешнем году стоимость жилья в новостройках вырастет, но не превысит 10%. Он связал это с тем, что в стране продолжают действовать высокие ипотечные ставки. При этом цены на вторичное жилье, как ожидается, будут расти быстрее — в первую очередь из-за того, что «квадрат» в этом сегменте стоит заметно дешевле.

Разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье остается ощутимым. Гусаков оценил его в среднем в 50%. Даже несмотря на слабый спрос в начале года, новостройки с января по март подорожали примерно на 2,4%.

Один из факторов, удерживающих рынок от резкого падения цен, — действующая схема с эскроу-счетами. Она позволяет девелоперам строить на средства проектного финансирования, не торопясь распродавать квартиры по сниженным ценам. Это дает застройщикам время сократить объем новых проектов, чтобы сбалансировать предложение и спрос.

Так и происходит: запуск новых строек в первом квартале текущего года сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом интерес к семейной ипотеке сохраняется, и она по-прежнему стимулирует часть спроса на рынке.