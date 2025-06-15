Израиль нанес удар по Ирану с высокой точностью, которую вряд ли обеспечили без участия США. В сети обсуждают непрямые, но показательные признаки причастности Пентагона к атаке.

Молниеносная и предельно точная атака Израиля на военные объекты Ирана вызвала не только международную реакцию, но и вопросы о реальной степени участия США. Официально Вашингтон отрицает причастность, но в публичном поле появляются косвенные сигналы, указывающие на его возможную координирующую роль.

Так, президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на пятницу.



Израильская операция «Восходящий лев», начатая в ночь на 13 июня, предполагала удары по целям, связанным с ядерной программой Ирана. Авиация нанесла серию атак, включая рейды по Тегерану, в ходе которых были ликвидированы высокопоставленные иранские военные, включая главу генштаба и командующего КСИР.

Настолько точные удары без поддержки американской разведки вряд ли были бы возможны. И именно это стало причиной усиленных обсуждений вокруг участия США. Особенно на фоне того, что, по информации Telegram-канала РЕН ТВ, незадолго до атаки в районе Пентагона зафиксировали необычную активность.

Как сообщает канал, примерно за час до начала израильских авиаударов в окрестностях штаба Минобороны США резко увеличилось количество заказов пиццы. Речь шла о заведениях We, The Pizza, Domino’s, District Pizza Place и Extreme Pizza. По данным страницы Pentagon Pizza Report в соцсети X (заблокирована в РФ), в этих точках вечером резко возрос поток заказов — показатель, который ранее неоднократно совпадал с моментами принятия экстренных военных решений.

Интересен и другой штрих: в это же время оказался почти пуст бар Freddie’s Beach Bar*, популярный среди сотрудников окрестных госструктур. Это может говорить о том, что значительное число людей находилось именно в это время на службе.

Такие совпадения уже происходили раньше — перед операцией США в Панаме в 1989 году и перед началом «Бури в пустыне» в Ираке в 1991-м. Несмотря на официальное отрицание, цепочка непрямых признаков вновь заставляет говорить о роли США не как наблюдателя, а как скрытого координатора израильской операции.

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