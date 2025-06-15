Запланированный на нынешнюю субботу старт водной экспедиции на двух исторических судах пришлось перенести. Руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба объяснил это сильным встречным ветром и дождем.
Экспедиция должна была отправиться в путь на двух судах, построенных по старинным технологиям – йоле и карбасе "Матера". Маршрут длиной около 2500 км предполагал движение по рекам и Белому морю через Рыбинск, Череповец, Петрозаводск, Соловки и другие пункты.
Йол длиной менее 10 метров построили в Архангельске в рамках детского судостроительного проекта. Это парусно-гребное судно использовали поморские рыбаки в XIX веке. Карбас "Матера" создали в Москве, в прошлом году он уже участвовал в экспедиции по маршруту Архангельск-Мангазея.
После зимовки в Дубне оба судна готовились к новому плаванию. Однако сильный встречный ветер и дождь заставили организаторов отложить старт. Новую дату начала экспедиции пока не объявили. Участникам предстоит преодолеть сложный маршрут, включающий как речные участки, так и морские просторы Белого моря.