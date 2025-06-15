Экспедиция на традиционных поморских судах из Дубны в Архангельск не смогла начаться в запланированный день. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Запланированный на нынешнюю субботу старт водной экспедиции на двух исторических судах пришлось перенести. Руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба объяснил это сильным встречным ветром и дождем.

Экспедиция должна была отправиться в путь на двух судах, построенных по старинным технологиям – йоле и карбасе "Матера". Маршрут длиной около 2500 км предполагал движение по рекам и Белому морю через Рыбинск, Череповец, Петрозаводск, Соловки и другие пункты.

Йол длиной менее 10 метров построили в Архангельске в рамках детского судостроительного проекта. Это парусно-гребное судно использовали поморские рыбаки в XIX веке. Карбас "Матера" создали в Москве, в прошлом году он уже участвовал в экспедиции по маршруту Архангельск-Мангазея.

После зимовки в Дубне оба судна готовились к новому плаванию. Однако сильный встречный ветер и дождь заставили организаторов отложить старт. Новую дату начала экспедиции пока не объявили. Участникам предстоит преодолеть сложный маршрут, включающий как речные участки, так и морские просторы Белого моря.