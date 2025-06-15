В сеть попали технические характеристики нового смартфона Oppo K13 Turbo. Устройство получит топовый процессор Snapdragon и экран с частотой обновления 144 Гц.

До официального анонса смартфона Oppo K13 Turbo в интернете появились подробности о его технических характеристиках. Устройство позиционируется как конкурент моделям Redmi и iQOO на китайском рынке.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Oppo K13 Turbo получит 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K (2800×1280 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. В верхней части экрана разместят 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Основная камера будет состоять из двух модулей:

основной датчик 50 МП,

дополнительный сенсор 2 МП.

Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 8s Gen 4 в паре с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Максимальная комплектация предложит 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Среди других особенностей:

встроенный в экран сканер отпечатков,

активная система охлаждения с вентилятором,

защита от воды по стандарту IPX8.

Ожидается, что смартфон выйдет с предустановленной Android 15 под оболочкой ColorOS 15. Точные дата выхода и цена пока неизвестны, но анонс может состояться в конце июня или июле. Oppo пока не комментирует информацию об этом устройстве.