В Костанайской области Казахстана начали строить новый транспортный коридор длиной 865 км. Проект соединит центральные и западные регионы страны.

Казахстан приступил к реализации масштабного инфраструктурного проекта – строительству дорожного коридора, который свяжет центральные и западные регионы страны. Первые работы уже начались в Аркалыке и селе Торгай.

Новая трасса протянется на 865 километров, значительно сократив путь между столицей Нур-Султаном и селом Иргиз в Костанайской области – расстояние уменьшится на 573 км. Проект предусматривает создание современной дороги с пропускной способностью до 3 тысяч автомобилей в сутки.

Особое внимание при строительстве уделят экологическим аспектам – будут учтены пути миграции сайгаков, чтобы животные могли безопасно пересекать трассу.

Коридор станет частью международных транспортных маршрутов, соединившись с трассой Самара-Шымкент и обеспечив доступ к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Это превратит Аркалык в важный логистический узел, укрепляющий связи между Центральной Азией и Россией.

Проект реализуют с учетом современных требований к инфраструктуре. Точные сроки завершения строительства пока не называют. Новая трасса должна улучшить транспортное сообщение внутри страны и повысить ее транзитный потенциал.