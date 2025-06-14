The Browser Company выпустила бета-версию браузера Dia с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.

Компания The Browser Company анонсировала тестовую версию браузера Dia, в котором функции искусственного интеллекта стали основной особенностью. Это решение отражает растущую популярность ИИ-инструментов для работы в интернете.

Dia построен на базе Chromium — открытого проекта, который лежит в основе многих современных браузеров. Главное отличие новой разработки — встроенный ИИ-ассистент, доступный прямо из адресной строки.

Система может:

искать информацию в интернете,

анализировать содержимое открытых вкладок,

создавать краткие выжимки из загруженных документов,

генерировать черновики текстов на основе просмотренного материала.

Разработчики отказались от поддержки своего предыдущего продукта — браузера Arc. Хотя он нашел аудиторию среди технических специалистов, большинству пользователей оказался слишком сложным для освоения.

Особенности Dia включают:

персонализацию стиля ответов через диалог с ИИ,

функцию «История», учитывающую недельную активность,

инструмент «Навыки» для создания пользовательских сценариев.

Доступ к бета-версии Dia в настоящее время распространяется по пригласительной системе. The Browser Company подтверждает, что текущие пользователи браузера Arc получат доступ к тестированию в первую очередь.

Аналогичные ИИ-функции уже появляются в других браузерах. Opera тестирует их в экспериментальной версии Neon, Google постепенно внедряет в Chrome. The Browser Company рассчитывает, что их подход к интеграции искусственного интеллекта позволит Dia занять особое место на рынке.