Компания The Browser Company анонсировала тестовую версию браузера Dia, в котором функции искусственного интеллекта стали основной особенностью. Это решение отражает растущую популярность ИИ-инструментов для работы в интернете.
Dia построен на базе Chromium — открытого проекта, который лежит в основе многих современных браузеров. Главное отличие новой разработки — встроенный ИИ-ассистент, доступный прямо из адресной строки.
Система может:
- искать информацию в интернете,
- анализировать содержимое открытых вкладок,
- создавать краткие выжимки из загруженных документов,
- генерировать черновики текстов на основе просмотренного материала.
Разработчики отказались от поддержки своего предыдущего продукта — браузера Arc. Хотя он нашел аудиторию среди технических специалистов, большинству пользователей оказался слишком сложным для освоения.
Особенности Dia включают:
- персонализацию стиля ответов через диалог с ИИ,
- функцию «История», учитывающую недельную активность,
- инструмент «Навыки» для создания пользовательских сценариев.
Доступ к бета-версии Dia в настоящее время распространяется по пригласительной системе. The Browser Company подтверждает, что текущие пользователи браузера Arc получат доступ к тестированию в первую очередь.
Аналогичные ИИ-функции уже появляются в других браузерах. Opera тестирует их в экспериментальной версии Neon, Google постепенно внедряет в Chrome. The Browser Company рассчитывает, что их подход к интеграции искусственного интеллекта позволит Dia занять особое место на рынке.