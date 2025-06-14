Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Browser Company представила бета-версию ИИ-браузера Dia
The Browser Company выпустила бета-версию браузера Dia с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.

Компания The Browser Company анонсировала тестовую версию браузера Dia, в котором функции искусственного интеллекта стали основной особенностью. Это решение отражает растущую популярность ИИ-инструментов для работы в интернете.  

 

Dia построен на базе Chromium — открытого проекта, который лежит в основе многих современных браузеров. Главное отличие новой разработки — встроенный ИИ-ассистент, доступный прямо из адресной строки.  

Система может:  

  • искать информацию в интернете,  
  • анализировать содержимое открытых вкладок,  
  • создавать краткие выжимки из загруженных документов,  
  • генерировать черновики текстов на основе просмотренного материала.  

Разработчики отказались от поддержки своего предыдущего продукта — браузера Arc. Хотя он нашел аудиторию среди технических специалистов, большинству пользователей оказался слишком сложным для освоения.  

Особенности Dia включают:  

  • персонализацию стиля ответов через диалог с ИИ,  
  • функцию «История», учитывающую недельную активность,  
  • инструмент «Навыки» для создания пользовательских сценариев.  

Доступ к бета-версии Dia в настоящее время распространяется по пригласительной системе. The Browser Company подтверждает, что текущие пользователи браузера Arc получат доступ к тестированию в первую очередь. 

Аналогичные ИИ-функции уже появляются в других браузерах. Opera тестирует их в экспериментальной версии Neon, Google постепенно внедряет в Chrome. The Browser Company рассчитывает, что их подход к интеграции искусственного интеллекта позволит Dia занять особое место на рынке.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#искусственный интеллект #браузер #бета-тест #dia #the browser company
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России было запущено новое металлургическое предприятие после 12 лет строительства
2
К разработке самого большого транспортного самолета привлекли новых участников
1
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
3
Haval, Chery и Belgee снизили цены на свои автомобили в России
+
Разработчики LibreOffice советуют перейти с Windows на Linux на фоне окончания поддержки Windows 10
19
Infinix GT 30 Pro с AMOLED-дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350 Ultimate появился в продаже
1
Nintendo Switch 2 разряжается за 2-3 часа независимо от запускаемых игр
3
Defense News: НАТО и Украина проведут испытания систем для противодействия оптоволоконным БПЛА
1
Sony начала возвращать геймерам деньги за проблемную игру MindsEye
+
Volkswagen и Узавтопром запустят производство новых автомобилей
+
AMD без лишнего шума выпустила Ryzen 5 5500X3D с 96 МБ L3-кеша
2
Новозеландская компания Dawn Aerospace заключила первую сделку на продажу космоплана Aurora
+
Потребительские процессоры AMD Zen 7 получат до 32 ядер и существенный прирост тактовой частоты
+
В Индонезии представили ручное лазерное ружьё против БПЛА
+
OnePlus Nord 5 появился в бенчмарке с чипом Qualcomm, а не MediaTek
+
AMD продлевает срок службы платформы AM4, выпустив Ryzen 5 5500X3D
3
Основная часть собираемых в Индии iPhone теперь отправляется в США
+
MSI готовится к выходу новых Ryzen на базе AM5, упоминая их в обновлении AGESA 1.2.0.3e
+
Венгрия и Словакия совместно выступят против плана ЕК по отказу от российских энергоносителей
+
Zen 7 для настольных ПК может предложить до 32 ядер и 64 потоков
+

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
15
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
3
Краткий обзор бюджетной мыши Smartbuy RUSH X16
3
Собираем продвинутый ПК 2025 года для QuadHD-гейминга в бюджете до 150 тысяч рублей
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
1
Как собрать быстрый игровой ПК для онлайн-игр и киберспорта или когда 8 ГБ видеопамяти достаточно
12
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
12
Xbox и Microsoft ведут опасную игру — монополизация рынка ПК и удар по геймерам
5
Дозиметрия в домашних условиях
3
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
7

Сейчас обсуждают

Biggus Dickus
16:58
С одного взгляда понятно что ты фейк.
Эксперт назвал условия для укрепления рубля до 50 за доллар
Сергей Анатолич
16:58
Сначала цены снизте, или налоги отмените на эти электромобили. И розеток поставьте побольше. В моём городе, в Подмосковье, живет 75000 человек, а разетка всего одна. Вот популярность и придет сама соб...
«Автостат»: Всего 2 587 электромобилей «Москвич 3е» было продано в России за 2,5 года
Biggus Dickus
16:56
Специально для кастрюлеголовых:
Эксперт назвал условия для укрепления рубля до 50 за доллар
AkexKor
16:56
Так посмотри на фото клоун. Там с одного взгляда понятно что фейк.
Эксперт назвал условия для укрепления рубля до 50 за доллар
AkexKor
16:56
Ух как ... Чувак я понимаю что ум это не про тебя.. Но на это фото глядя видно же что фейк... Хотя...
Эксперт назвал условия для укрепления рубля до 50 за доллар
Chatо -- bоt
16:51
О5 санитары в домике скорби забыли покормить олимпийского Данте и выключить интернет. Доколе?
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Chatо -- bоt
16:49
Fars: Иран рассматривает удары по военным базам США на Ближнем Востоке как вероятные
Василий Алексеев
16:48
Если бы то же самое сделал Иран, его америкосы с Европой уже бы в порошок стирали! А евреям можно!!! Хуцпа потому что!😡
В МАГАТЭ сообщили о радиоактивном загрязнении в центре обогащения урана Натанзу в Иране
Сергей Анатолич
16:46
Короче очередной "человек мира". Если он забыл, то до 2022 года у нас цвела международная торговля, а доллар всё равно поднимался выше 100 рублей.
Эксперт назвал условия для укрепления рубля до 50 за доллар
jem-COOL
16:45
Херня эта 5070 Вон 4070 Super это во всем лучше карта, и физикс и потребляет меньше, и производительность чуть выше +- тоже самое, непонимаю популярность 5070...
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем