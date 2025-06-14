Эксперимент ANITA в Антарктиде зарегистрировал серию необычных радиоимпульсов, которые не соответствуют современным представлениям физики.

Международная группа ученых, включая специалистов из Университета Пенсильвании, столкнулась с необъяснимым феноменом во время изучения космических лучей в Антарктиде. Детекторы зафиксировали радиосигналы, которые, вопреки всем ожиданиям, исходили из глубины ледяного покрова.

Эксперимент ANITA, использующий оборудование на воздушных шарах на высоте 40 км над Антарктидой, зафиксировал серию радиоимпульсов с необычными характеристиками. Вместо ожидаемых сигналов от космических лучей, приборы обнаружили волны, идущие под углом 30 градусов ниже поверхности льда – такое направление невозможно объяснить существующими физическими моделями.

Изначально ученые предполагали, что могут иметь дело с тау-нейтрино – частицами, которые при взаимодействии со льдом создают характерные радиосигналы. Однако анализ показал, что обнаруженные импульсы не соответствуют свойствам нейтрино. Эти частицы обычно проходят сквозь материю практически без взаимодействия, тогда как зафиксированные сигналы должны были преодолеть тысячи километров породы, что сделало бы их невозможными для обнаружения.

Для проверки результатов исследователи сравнили данные с показаниями других детекторов - IceCube и обсерватории Пьера Оже. Ни один из этих инструментов не зарегистрировал аналогичных сигналов, что подтвердило аномальную природу находки ANITA. Это исключает возможность объяснения феномена известными частицами или процессами.

Одной из рабочих гипотез остается предположение о существовании новых видов частиц или взаимодействий, возможно связанных с темной материей. Однако отсутствие подтверждающих данных с других детекторов ограничивает возможности интерпретации. Ученые отмечают, что сигналы могут указывать на неизученные особенности распространения радиоволн вблизи ледяного горизонта.

Для дальнейшего изучения феномена разрабатывается новый детектор PUEO, который будет обладать повышенной чувствительностью. Его запуск может помочь либо обнаружить больше подобных аномалий, либо зарегистрировать настоящие нейтринные сигналы, что также представляет значительный научный интерес.

Антарктида предоставляет уникальные условия для проведения подобных наблюдений - полное отсутствие промышленных помех и исключительная прозрачность ледяного покрова для регистрации частиц. Воздушные шары с радиоприемниками фиксируют так называемые "ледяные ливни" - каскады вторичных частиц, возникающие при взаимодействии космических лучей с веществом.

Несмотря на годы исследований, природа зарегистрированных аномальных сигналов остается неясной. Ученые продолжают анализ данных и разработку новых экспериментов, которые могли бы пролить свет на эту загадку современной физики.