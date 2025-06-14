В Самаре выставили на продажу один из первых выпущенных ВАЗ-2101 1970 года.

На вторичном рынке появился редкий экземпляр – один из первых выпущенных ВАЗ-2101 1970 года. Автомобиль с порядковыми номерами кузова 4910 и двигателя 3003 сохранил одного владельца за всю историю эксплуатации.

Продавец на Аvito просит за раритетный седан миллион рублей, оставляя место для торга. Машина требует полной реставрации – крылья и пороги проржавели, многие детали изношены. Хотя пробег составляет всего 1568 км, состояние авто свидетельствует о более интенсивной эксплуатации.

К автомобилю прилагается набор оригинальных запчастей 1970-х годов: двигатель, коробка передач, кузовные элементы и лобовое стекло. Это один из 21 530 экземпляров, выпущенных в первый год производства. Всего же с конвейера сошло около 5 миллионов "копеек".

Объявление появилось в год 55-летия АвтоВАЗа, когда интерес к истории марки особенно высок. Вскоре завод планирует выпустить Lada Iskra – наследницу концепции доступного народного автомобиля.