Кассы самообслуживания ускоряют покупки, но могут стать причиной лишних трат или мошенничества. Эксперт рассказал, как минимизировать риски.

Магазины все чаще внедряют кассы самообслуживания, чтобы ускорить обслуживание клиентов. Однако такие системы не всегда работают идеально, а невнимательность покупателей или действия мошенников могут привести к нежелательным последствиям.

Кассы самообслуживания помогают избежать очередей, но иногда сбивают покупателей с толку. Например, сканер может неверно считать штрихкод, и тогда придется ждать сотрудника для исправления ошибки. Еще одна проблема — двойное сканирование товара из-за невнимательности, что увеличивает итоговую сумму.

Эксперт Андрей Бархота предупредил и о другой опасности: если предыдущий покупатель не завершил оплату, следующий клиент рискует случайно оплатить его товары. Чтобы этого избежать, стоит проверить экран кассы перед началом сканирования.

Кроме технических сбоев, есть угроза мошенничества. Из-за близкого расположения терминалов злоумышленники могут подсмотреть данные карты. Бархота советует прикрывать пальцами номер и CVV-код во время оплаты, а также следить за подозрительными людьми рядом.

Кассы самообслуживания — это удобно, но требует внимательности. Проверка списка товаров перед оплатой и осторожность с банковскими картами помогут избежать лишних расходов.