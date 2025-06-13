Магазины все чаще внедряют кассы самообслуживания, чтобы ускорить обслуживание клиентов. Однако такие системы не всегда работают идеально, а невнимательность покупателей или действия мошенников могут привести к нежелательным последствиям.
Кассы самообслуживания помогают избежать очередей, но иногда сбивают покупателей с толку. Например, сканер может неверно считать штрихкод, и тогда придется ждать сотрудника для исправления ошибки. Еще одна проблема — двойное сканирование товара из-за невнимательности, что увеличивает итоговую сумму.
Эксперт Андрей Бархота предупредил и о другой опасности: если предыдущий покупатель не завершил оплату, следующий клиент рискует случайно оплатить его товары. Чтобы этого избежать, стоит проверить экран кассы перед началом сканирования.
Кроме технических сбоев, есть угроза мошенничества. Из-за близкого расположения терминалов злоумышленники могут подсмотреть данные карты. Бархота советует прикрывать пальцами номер и CVV-код во время оплаты, а также следить за подозрительными людьми рядом.
Кассы самообслуживания — это удобно, но требует внимательности. Проверка списка товаров перед оплатой и осторожность с банковскими картами помогут избежать лишних расходов.