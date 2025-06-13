Китайский производитель памяти YMTC обвинил американскую Micron в распространении ложной информации о связях с китайскими спецслужбами. Компания требует компенсацию за нанесенный ущерб.

Китайская компания Yangtze Memory Technologies (YMTC) подала иск в американский суд против Micron, обвиняя конкурента в сознательной дискредитации своего бизнеса. В заявлении говорится, что Micron распространяла ложные данные о возможном шпионаже через продукцию YMTC.

YMTC утверждает, что Micron вместе с PR-агентством DCI вела кампанию по подрыву ее репутации. В материалах, опубликованных на сайте China Tech Threat, якобы связанном с DCI, говорилось, что чипы YMTC могут использоваться китайскими спецслужбами для слежки. Китайская компания называет эти заявления «ксенофобскими небылицами» и настаивает, что технически ее продукция не способна скрыто передавать данные.

Micron, по версии иска, сотрудничала с DCI для продвижения негативного контента. В пример приводят отчет, где YMTC обвиняли в угрозе национальной безопасности США из-за возможного партнерства с Apple. YMTC считает, что Micron прибегла к таким методам из-за технологического отставания: патенты китайской компании позволяют выпускать чипы, которые американский конкурент пока не может повторить.

Власти США действительно выражают опасения по поводу китайских технологических компаний. Закон Китая о национальной безопасности обязывает предприятия сотрудничать с властями, что вызывает вопросы о возможном доступе к данным клиентов. Однако YMTC настаивает, что обвинения в шпионаже через чипы — намеренная ложь.

Ранее Китай уже запрещал продукцию Micron, ссылаясь на нераскрытые «недостатки». Две компании не впервые судятся: ранее споры касались патентных прав. Новый иск может усилить технологическое противостояние США и Китая, где полупроводниковая отрасль стала ареной борьбы.