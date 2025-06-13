Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Верховный лидер Ирана пообещал жесткий ответ, а США заявили о готовности защитить своего союзника.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном достигла нового уровня после серии атак на иранские объекты. В ответ Тегеран пообещал возмездие, а международные организации следят за радиационной обстановкой.

Израиль нанес удары по более чем 60 целям в восьми иранских провинциях. В операции участвовали около 200 самолетов, сбросивших свыше 330 боеприпасов.

Аятолла Хаменеи назвал действия Израиля неприемлемыми и пообещал "суровое наказание". В своем обращении к гражданам он заявил, что противника ждет "горькая судьба". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул, что операция продлится столько, сколько потребуется.

МАГАТЭ сообщает, что уровень радиации в районе ядерных объектов, включая АЭС в Бушере, остается в норме. В Натанзе, где также расположены ключевые объекты, угрозы утечки нет.

США официально дистанцировались от участия в операции, но предупредили, что окажут поддержку Израилю в случае контратаки Ирана. По данным Fox News, Дональд Трамп подтвердил эту позицию.

Тем временем самолет Нетаньяху экстренно подняли в воздух из-за угрозы удара со стороны Ирана. Борт более 40 минут кружил над Средиземным морем, после чего исчез с радаров — вероятно, транспондер отключили в целях безопасности.

Иран уже начал ответные действия, запустив более 100 дронов в сторону Израиля. Конфликт продолжает развиваться, а мировое сообщество следит за его последствиями.