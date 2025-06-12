Узбекский автопроизводитель "Узавтопром" и немецкий концерн Volkswagen договорились о совместном выпуске новых легковых автомобилей. Производство планируют начать в конце 2025 года.

Узбекистан и Германия расширяют сотрудничество в автомобильной сфере. Две компании подписали соглашение о производстве новых машин на территории республики.

Компания "Узавтопром" и Volkswagen AG заключили новое соглашение о производстве автомобилей. Документ подписали во время четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума. Реализацией проекта займется предприятие "Alyans Auto", входящее в структуру "Узавтопрома".

Серийный выпуск машин планируют начать в последнем квартале текущего года. В линейке появятся разные модели – от седанов до крупных кроссоверов. Все автомобили адаптируют под особенности местного рынка.

В рамках проекта компании модернизируют производственные мощности и увеличат долю локализации. Volkswagen передаст узбекским партнерам необходимые технологии. Часть продукции планируют поставлять на экспорт.

Ранее "Узавтопром" уже сотрудничал с Volkswagen. В 2020 году на заводе в Джизаке начали собирать минивэн Caddy и кроссовер Kodiaq. Предприятие тогда называлось Jizzakh Auto и могло выпускать до 20 тысяч машин в год. Сейчас оно работает под брендом Alyans Auto.