Hyundai готовится к премьере высокопроизводительного электрокара Ioniq 6 N

Южнокорейский автопроизводитель анонсировал спортивную версию электрического седана Ioniq 6. Модель с индексом N ориентирована на драйв, а не на погоню за рекордами.

Компания Hyundai опубликовала первые изображения заряженного электромобиля Ioniq 6 N. Премьера состоится 10 июля на фестивале скорости в Гудвуде.

Новая версия сохранила узнаваемые черты базовой модели, но получила агрессивный обвес. В списке изменений – расширенные колесные арки, спортивные бамперы и массивное заднее антикрыло. Экстерьер дополнила фирменная синяя окраска с красными акцентами.

Технические детали пока раскрывают частично. Ожидается, что седан унаследует силовую установку от хэтчбека Ioniq 5 N – два электромотора суммарной мощностью до 641 л.с. Энергию будет запасать батарея на 84 кВт·ч.

Инженеры сделали ставку на три ключевых аспекта: управляемость в поворотах, трековые характеристики и повседневную эксплуатацию. Для этого модель получила:

доработанную адаптивную подвеску,

улучшенную тормозную систему,

более отзывчивое рулевое управление.

В салоне появятся фирменные «фишки» линейки N – имитация переключения передач и генератор звука двигателя. Благодаря обтекаемому кузову седан может превзойти динамические показатели хэтчбека Ioniq 5 N.

В отличие от многих электромобилей, Ioniq 6 N не ставит целью превзойти Tesla Model 3 Performance по разгону. Вместо этого Hyundai делает акцент на эмоциях от вождения и сбалансированных характеристиках.

Полные технические спецификации станут известны после официальной презентации. Мероприятие пройдет в Великобритании с 10 по 13 июля.