Рынок генетического тестирования в России показывает стабильный рост и может достичь 10 млрд рублей к концу десятилетия.

Диагностика по генетическому профилю все увереннее входит в повседневную практику — от медицины до подбора рациона. Эксперты фиксируют устойчивый рост спроса на ДНК-тесты по всей стране.

По словам Валерия Полуновского, руководителя отдела разработки продуктов компании MyGenetics, сегодня объем российского рынка генетического тестирования оценивается в 4–5 млрд рублей. Он отмечает, что в годовом выражении рынок прибавляет от 30% до 50%. С учетом текущей динамики к 2030 году его объем может вырасти до 10 млрд рублей.

В основе — интерес к анализу наследственных заболеваний, индивидуальному подбору препаратов, а также генетическому происхождению. Такие исследования все чаще включают в индивидуальные медицинские рекомендации и программы профилактики. При этом не только частные клиники, но и государственные структуры рассматривают ДНК-тесты как инструмент в сфере здравоохранения.

Сейчас технология становится доступнее: методы секвенирования и ПЦР дешевеют, а значит, конечная стоимость для потребителей снижается. Однако, как подчеркнул Полуновский, расшифровка генетических данных требует точного анализа — важно не только получить результат, но и правильно его интерпретировать.

Кроме того, в России реализуется национальная генетическая инициатива. В рамках этого проекта планируют сформировать базу полных геномов ста тысяч человек. Ожидается, что это позволит накапливать и анализировать репрезентативные данные о генетическом разнообразии населения, что важно как для исследований, так и для медицинской практики.