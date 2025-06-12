«Магнит» и вьетнамская Masan Group открыли специализированную зону с российскими продуктами в супермаркете WinMart в Ханое. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню России.

Российские продукты теперь можно купить во Вьетнаме. Первая специализированная зона с товарами из России открылась в ханойском супермаркете WinMart.

«Магнит» и вьетнамская корпорация Masan Group организовали корнер Soul of Russia в рамках проекта «Сделано в России» от Российского экспортного центра. На полках представлено 170 наименований от 30 российских производителей. Среди них — молочная продукция, колбасы, шоколад, напитки, включая квас, гречка, соусы и даже сувениры вроде матрешек.

Открытие прошло 12 июня, в День России. В «Магните» отметили, что партнерство с Masan Group должно усилить торговые и культурные связи между странами. В ответ 27 июня в московском гипермаркете «Магнита» появится зона с вьетнамскими товарами.

Пока корнер работает только в одном магазине WinMart, но в перспективе его могут расширить на 2000 торговых точек в Ханое. Это поможет российским производителям закрепиться на вьетнамском рынке.