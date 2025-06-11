Студенты РТУ МИРЭА работают над компьютерной игрой по рассказу Михаила Шолохова «Нахаленок». Проект призван познакомить молодежь с историей Гражданской войны через интерактивный формат.

Группа студентов из РТУ МИРЭА разрабатывает компьютерную игру по мотивам рассказа Михаила Шолохова «Нахаленок». Проект сочетает историческую достоверность с современными игровыми технологиями.

Игра создается на движке Unreal Engine 5 и представляет собой приключение от первого лица. Игроки увидят события Гражданской войны глазами семилетнего мальчика Мишки. Разработчики тщательно воссоздают атмосферу донского хутора 1920-х годов: архитектуру, одежду, предметы быта.

Инициатор проекта Эдуард Еленский, студент Института кибербезопасности, вдохновился после прочтения «Тихого Дона» и игры Red Dead Redemption 2. «Нахаленок» стал более реалистичным вариантом для первого проекта, чем масштабная эпопея.

Команда столкнулась с рядом сложностей: адаптация литературного текста в игровой формат, подбор команды, поиск финансирования. Для обеспечения исторической точности разработчики консультируются с сотрудниками Музея Шолохова. Психолог помогает передать детское восприятие событий.

Проект получил поддержку университетского акселератора и выиграл грант. Сейчас команда сосредоточена на создании демо-версии, которая должна заинтересовать инвесторов и игровое сообщество.

Игра предлагает альтернативу коммерческим проектам, делая акцент на сюжете и исторической достоверности. Через детское восприятие главного героя игроки смогут по-новому взглянуть на события Гражданской войны.