Коллекционер из города Каменице в Чехии готов продать ГАЗ-24 1972 года выпуска в отличном состоянии за 19,5 тысяч евро.

На европейском рынке появилось редкое предложение для коллекционеров ретро-автомобилей. В Чехии продают практически новую "Волгу" первого поколения.

Чешский коллекционер из города Каменице предлагает купить ГАЗ-24 1972 года выпуска. Машина сохранилась в идеальном состоянии – пробег составляет всего 22 километра, что подтверждают показания одометра.

Этот белый седан с красным салоном изначально принадлежал кадровой службе учреждения в Брно. Автомобиль никогда не использовали для ежедневных поездок, а хранили на консервации. Все детали, включая 2,5-литровый двигатель и механическую коробку передач, остались оригинальными.

Продавец готов передать новому владельцу полный комплект технической документации и набор редких запчастей советского производства. Цена составляет 19,5 тысяч евро (около 1,75 млн рублей).

В России такие экземпляры встречаются редко и иногда оцениваются даже выше. Эта "Волга" может стать жемчужиной частной коллекции или музейным экспонатом, считают эксперты.