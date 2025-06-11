Audi анонсировала презентацию обновленного кроссовера Q3, которая состоится 16 июня. Модель получит новый дизайн и современные технологии.

Немецкий автопроизводитель Audi готовится представить третье поколение популярного компактного кроссовера Q3. Премьера запланирована на 16 июня.

Компания опубликовала первые тизерные изображения модели, на которых видны новые светодиодные фары и обновленный дизайн кузова. Хотя полные характеристики пока не раскрывают, шпионские фото позволяют рассмотреть основные изменения.

Передняя часть получила закругленную решетку радиатора и переработанную оптику. В профиле заметны выраженные колесные арки и спортивная линия крыши. Сзади появились фонари в стиле бумеранга, как у флагманской A6.

В салоне ожидают современную цифровую панель приборов и большой сенсорный экран мультимедийной системы. Технические подробности пока не разглашают, но вероятно появление как бензиновых (1.5 и 2.0 л), так и дизельных (2.0 л) двигателей. Возможен и гибридный вариант с запасом хода около 113 км на электротяге.

Гендиректор Audi Гернот Дёлльнер подчеркнул важность Q3 для марки – за все время продали более 2 миллионов экземпляров этой модели. Обновленное поколение должно укрепить позиции кроссовера на конкурентном рынке.