Программа льготного автокредитования расширилась — в список добавили автомобили Solaris. Однако часть моделей, включая HS (бывший Hyundai Solaris), в перечень не вошла.

Государственная программа поддержки автопокупателей претерпела очередные изменения. На этот раз в ней появились машины, собираемые на базе известных корейских моделей.

Правительство включило продукцию завода в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшего Hyundai, в список автомобилей, участвующих в программе субсидирования автокредитов. В перечень вошли три модели под брендом Solaris: кроссовер HC (аналог Hyundai Creta), седан KRS и хэтчбек KRX (оба построены на базе Kia Rio).

При этом модель HS, ранее выпускавшаяся как Hyundai Solaris, в программу не попала.

Покупатели могут получить скидку до 20% от стоимости автомобиля, если его цена не превышает 2 млн рублей и уровень локализации подтвержден минимум 2000 баллами.

Программа доступна отдельным категориям граждан, включая медиков, педагогов, военных и инвалидов. При покупке электромобилей скидка увеличивается до 35%, но не превышает 925 тысяч рублей.