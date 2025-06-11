В Алматинской области продали 573 списанных автобуса с известной стоянки временного хранения. Покупатель должен самостоятельно вывезти и утилизировать технику.

В Алматы завершилась продажа 573 списанных автобусов, которые находились на временной стоянке, получившей неофициальное название "кладбище автобусов".

Компания "Арда Курылыс" приобрела всю стоянку за 160 млн тенге (около 24,8 млн рублей). По условиям сделки, покупатель обязан самостоятельно вывезти и утилизировать транспорт в течение 60 дней.

Стоянка стала известной после того, как в интернете появилось видео с десятками старых автобусов. В "Алматыэлектротрансе" пояснили, что списание дизельных автобусов связано с программой перехода на экологичный транспорт. В 2023 году город закупил 600 новых газовых и электрических автобусов.

На стоянке находились различные виды транспорта – от городских автобусов до троллейбусов. Теперь покупателю предстоит организовать их вывоз и утилизацию за свой счет.