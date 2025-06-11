В Россию поступают автомобили из Китая, формально оформленные как подержанные, но не бывшие в эксплуатации. Эксперты предупреждают о юридических и технических рисках при покупке таких машин.

Продажи машин из Китая в России продолжают расти, но на фоне насыщения рынка появляются схемы, вызывающие обеспокоенность специалистов. Речь идет об автомобилях с «нулевым» пробегом, которые оформляют как бывшие в употреблении.

По словам Антона Шапарина из Национального автомобильного союза, китайские производители начали активно вывозить в Россию новые автомобили, формально оформленные как подержанные. Такой подход позволяет обойти экспортные ограничения крупных брендов.

Часто в этих схемах участвуют дилеры, которые регистрируют абсолютно новые машины как поддержанные. Это дает возможность снизить пошлины и увеличить прибыль, но создает сложности для конечного покупателя.

Алексей Тузов, независимый эксперт, отметил, что такие автомобили трудно зарегистрировать и застраховать. В ряде случаев возникают проблемы с ЭПТС, возможны доначисления таможенных платежей. Он также упомянул о потенциальных дефектах — от проблем с программным обеспечением до скрытых повреждений.

Особое внимание стоит уделять документам: VIN-код, история обслуживания, наличие залога. Слишком низкая цена — один из признаков сомнительного импорта. Покупка без должной проверки может привести к штрафам или запрету эксплуатации.