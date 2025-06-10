Китай ужесточил контроль над экспортом редкоземельных металлов, что вызвало беспокойство в мировом автопроме. Европейские производители столкнулись с дефицитом магнитов для электродвигателей.

Мировая автомобильная промышленность, по мнению Reuters, столкнулась с новой угрозой – ограничениями Китая на экспорт редкоземельных металлов. Эти материалы критически важны для производства магнитов в электродвигателях.

Китай контролирует около 70% мировой добычи редкоземельных элементов и до 90% производства магнитов на их основе. Последние ограничения экспорта уже привели к перебоям в работе европейских автозаводов. Некоторые предприятия временно остановили производство.

По данным консалтинговой компании AlixPartners, ситуация напоминает кризис 2010 года, когда Китай ограничил поставки редкоземельных металлов Японии. Тогда странам потребовались годы для налаживания альтернативных цепочек поставок.

Европейские производители готовы платить повышенные цены за магниты, но найти альтернативные источники сложно. Компании в США и Европе только начинают развивать собственное производство редкоземельных элементов. Например, проект NioCorp в США выйдет на полную мощность только через три года.

Эксперты отмечают, что редкоземельные металлы – не единственная зависимость автопрома от Китая. Страна контролирует более половины мировых поставок 19 ключевых материалов, включая графит и алюминий. Это дает Пекину значительное влияние на глобальные производственные цепочки.

Текущая ситуация может привести к третьему за пять лет крупному сбою в автопроме после пандемии и кризиса полупроводников. Производителям придется либо искать дорогостоящие альтернативы, либо адаптироваться к новым условиям поставок.