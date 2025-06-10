Ростех начал серийное производство автоматических устройств для сердечно-легочной реанимации. "КардиоРоботы" самостоятельно определяют остановку сердца и проводят массаж.

Государственная корпорация Ростех запустила массовое производство автоматизированных медицинских комплексов для проведения реанимационных мероприятий. Устройства под названием "КардиоРобот" разработаны предприятием "Росэла".

Новое устройство автоматически начинает непрямой массаж сердца при обнаружении остановки. Встроенные датчики анализируют состояние пациента и подбирают оптимальную силу и глубину компрессий.

Разработчики подчеркивают, что робот может непрерывно проводить реанимацию до 45 минут, тогда как человек обычно устает уже через 2-3 минуты. Это особенно важно при оказании экстренной помощи, где каждая секунда имеет значение.

Росздравнадзор уже внес "КардиоРобот" в реестр медицинских изделий. Устройство готово к использованию в больницах и других медицинских учреждениях. В Ростехе отмечают, что автоматизация процесса реанимации поможет снизить нагрузку на медперсонал и повысить эффективность экстренной помощи.

Демонстрационное видео вы можете посмотреть здесь.