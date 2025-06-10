Иранские власти сообщили о подписании контракта с Россией на строительство восьми энергоблоков. Четыре из них разместят на площадке АЭС в Бушере.

На фоне санкционного давления и растущего энергопотребления Иран наращивает сотрудничество с Россией в сфере мирного атома. Новое соглашение расширяет масштаб взаимодействия, начатого еще более десяти лет назад.

Россия и Иран договорились о строительстве восьми атомных энергоблоков. Как заявил депутат иранского парламента Эбрагим Резаи, ссылаясь на главу Организации по атомной энергии Мохаммада Эслами, часть объектов появится в Бушере, где «Росатом» уже ведет работы.

Первый блок Бушерской АЭС компания ввела в эксплуатацию в 2011 году. Второй начали строить в 2019-м, третий пока на стадии подготовки. Согласно ранним планам, эти два блока должны были начать работу в 2025 и 2027 годах. Однако сроки сдвинулись, что президент России Владимир Путин объяснил сложностями с расчетами.

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев ранее подчеркивал, что темпы строительства зависят от возможностей иранской стороны. При этом он подтвердил выполнение всех обязательств.

Иранский лидер Масуд Пезешкиан на январской встрече в Москве заявил, что страна стремится снять внутренние преграды для реализации проектов. По его словам, обсуждение новых энергоблоков близится к завершению, и Тегеран рассчитывает закрепить договоренности уже в ближайшее время.