Завод «Белджи» объявил о модернизации производственных мощностей. Работы пройдут в цехах сварки и окраски кузовов.

Завод «Белджи» приступил к техническому обновлению производственных линий. Основное внимание сосредоточено на участках сварки и окраски кузовов.

Обновление направлено на повышение производительности, улучшение качества автомобилей и внедрение более эффективных технологических решений.

По информации завода, за последний год инженеры активно работали над локализацией производства. Им удалось заменить ряд ключевых компонентов, что позволило сократить зависимость от внешних поставок.

В минувшую пятницу предприятие собрало 100-тысячный автомобиль марки Belgee. Юбилейным стал кроссовер X50 в серебристом цвете и комплектации Style. Эта модель, как и более крупный X70, представлена на российском рынке.

Belgee X50 по итогам мая оказался в числе десяти самых продаваемых автомобилей в России. В то же время лидером осталась Lada Granta — ее продажи за месяц составили 12 тысяч машин, что на треть меньше, чем год назад.