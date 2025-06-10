С начала года банки перечислили россиянам около 220 млрд рублей кешбэком. По оценкам ВТБ, по итогам года сумма может достичь 500 млрд.

Возврат части потраченных денег постепенно превращается в важный критерий при выборе банковской карты. На фоне роста цен и конкуренции между банками россияне все чаще оценивают выгоду от кешбэка как главную причину остаться клиентом.

Банки перечислят россиянам около 220 млрд рублей кешбэком только за первое полугодие текущего года. Об этом сообщает ВТБ со ссылкой на результаты анализа всего рынка программ лояльности, включая бонусы и мили, пересчитанные в рубли.

Для сравнения: за весь прошлый год сумма выплат не превысила 300 млрд, а в позапрошлом составила порядка 200 млрд. По прогнозу ВТБ, к концу текущего года общий объем кешбэка может достичь 450–500 млрд рублей. Участники рынка подтверждают: рост выплат стал устойчивой тенденцией.

В «Новикоме» за пять месяцев 2025 года кешбэк составил 273 млн рублей — это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В Совкомбанке за январь–апрель клиентам начислили 1,9 млрд баллов, приравненных к рублю. В банке «Дом.рф» отметили рост выплат на 35% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего.

Эксперты объясняют происходящее ростом инфляции, увеличением безналичных трат и конкуренцией за клиентов. Люди все чаще выбирают банковские продукты с выгодными условиями по кешбэку. Как показало исследование Frank RG, каждый третий клиент ориентируется именно на кешбэк при выборе карты, чаще, чем на удобство приложения или репутацию банка.

Руководитель программ лояльности ВТБ Роман Синенко отмечает, что клиенты начали активнее отслеживать, где можно получить больше бонусов. Это подтверждают и аналитики. Например, Алексей Войлуков, профессор Президентской академии, указывает на одновременное снижение доходности операций и рост затрат на цифровую инфраструктуру, в том числе внедрение цифрового рубля и новых платежных сервисов. Несмотря на это, банки продолжают наращивать выплаты.

Еще один фактор — рост потребительских расходов. По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, цены на популярные категории товаров, такие как продукты, кафе и АЗС, за год увеличились примерно на 20%. Это напрямую влияет на сумму кешбэка, возвращаемую клиентам. Он прогнозирует, что по итогам 2025 года банки выплатят гражданам до 520 млрд рублей.

Часть игроков уже начала корректировать условия программ. Некоторые банки снижают лимиты до 3–5 тыс. рублей в месяц, убирают высокозатратные категории и предлагают платные подписки на повышенные бонусы.

По оценке экспертов, радикального ухудшения условий ожидать не стоит. Скорее, банки откажутся от конкуренции в виде максимального кешбэка и сосредоточатся на гибких программах. Это позволит им балансировать между удержанием клиентов и устойчивостью собственных доходов.