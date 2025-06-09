В сети распространились утверждения о якобы полном запрете глухих заборов на дачных участках. Депутат Сергей Гаврилов разъяснил, как обстоит дело на самом деле и в каких случаях забор могут потребовать снести.

Информация о запрете на установку глухих заборов вызвала волну обсуждений в соцсетях и СМИ. Однако, как объяснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, ситуация значительно сложнее: никаких новых федеральных ограничений не вводилось, а спорные случаи зависят от местных норм и отношений с соседями.

Председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов уточнил, что установка ограждений регулируется на региональном и муниципальном уровнях. Например, в Московской области максимальная допустимая высота забора — 2 метра, если речь не идет об охраняемых усадьбах с историческими оградами.

Глухие заборы между участками в СНТ, по словам депутата, не запрещены напрямую, но должны соответствовать нормам инсоляции. В противном случае сосед может подать в суд. В спорной ситуации суд может обязать снести или изменить конструкцию ограждения, особенно если оно нарушает нормы проветривания или затеняет чужой участок.

На практике такие конфликты чаще всего касаются садовых товариществ. Здесь действуют строительные правила, согласно которым между участками допустимы лишь светопроницаемые ограждения — например, сетка-рабица, живая изгородь или другой прозрачный вариант высотой от 1,2 до 1,8 метра.

В то же время с уличной стороны участка владелец может поставить глухой забор — при условии соблюдения местных строительных норм. Разрешение на установку не требуется, но в случае межевых заборов желательно получить письменное согласие соседа. Без него любой конфликт может перерасти в тяжбу.

Гаврилов также напомнил, что самовольное возведение трехметровых заборов — это отголосок 1990-х, тогда как современные нормы направлены на сохранение баланса между правом на приватность и комфортом окружающих. И хотя штрафов за заборы не ввели, судебные иски — вполне реальный риск.

Информация о якобы новых запретах на глухие ограждения в СНТ, по словам депутата, не соответствует действительности. Каждый регион руководствуется своими нормативами, а обобщенных правил на федеральном уровне не существует.