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Московская биржа с 10 июня 2025 года вводит расчет индекса биткоина
Мосбиржа запускает индекс биткоина с 10 июня. Показатель MOEXBTC будет основываться на данных четырех крупных криптобирж.

Российская фондовая площадка расширяет работу с криптовалютными инструментами, вводя новый расчетный показатель.

Мосбиржа начнет ежедневно публиковать индекс биткоина MOEXBTC, начиная с 10 июня. Для расчета возьмут данные по фьючерсам и свопам BTCUSDT с четырех ведущих площадок: Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Значение индекса выведут как средневзвешенную цену с учетом торговых объемов каждой биржи. Коэффициенты пересмотрят раз в квартал. Расчеты будут проводить ежедневно в 12:30 по московскому времени.

Новый показатель может стать основой для будущих финансовых инструментов. Это продолжение интеграции криптовалютных продуктов в регулируемый финансовый сектор России. Пока индекс носит информационный характер без возможности торговли.

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#криптовалюты #биткойн #мосбиржа #moexbtc #индекс
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