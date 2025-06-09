Мосбиржа запускает индекс биткоина с 10 июня. Показатель MOEXBTC будет основываться на данных четырех крупных криптобирж.

Российская фондовая площадка расширяет работу с криптовалютными инструментами, вводя новый расчетный показатель.

Мосбиржа начнет ежедневно публиковать индекс биткоина MOEXBTC, начиная с 10 июня. Для расчета возьмут данные по фьючерсам и свопам BTCUSDT с четырех ведущих площадок: Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Значение индекса выведут как средневзвешенную цену с учетом торговых объемов каждой биржи. Коэффициенты пересмотрят раз в квартал. Расчеты будут проводить ежедневно в 12:30 по московскому времени.

Новый показатель может стать основой для будущих финансовых инструментов. Это продолжение интеграции криптовалютных продуктов в регулируемый финансовый сектор России. Пока индекс носит информационный характер без возможности торговли.