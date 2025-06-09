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Haval снизила цены на кроссоверы M6 2025 года и повысил стоимость модели 2024 года
Компания Haval изменила цены на кроссоверы M6 2024 и 2025 годов выпуска.

Компания Haval пересмотрела цены на один из самых доступных кроссоверов в своей линейке — модель M6. Изменения коснулись как версии текущего, так и автомобиля предыдущего модельного года.

Haval снизил цену на кроссовер M6 2025 года на 150 тысяч рублей. Теперь модель стоит 2,03 миллиона, а ранее за нее просили 2,18 миллиона.

Параллельно с этим подорожала прошлогодняя версия. Ее новая цена составляет 2,08 миллиона рублей, при этом скидка уменьшилась с 200 до 50 тысяч. Фактически итоговая сумма выросла на 50 тысяч по сравнению с предыдущим предложением. Причины изменения не уточняются.

Haval M6 собирают в Калуге на бывшем заводе «ПСМА Рус», где ранее выпускали модели Peugeot, Citroen и Mitsubishi. Предприятие недавно выпустило 10-тысячный экземпляр M6. В ближайшее время площадку планируют перевести на полный цикл производства этой модели.

Узнать в чем разница между кроссоверами Haval, собранными в России и в Поднебесной, вы можете здесь.

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#автопром #haval #кроссоверы #автопроизводство #калуга #цены на авто #haval m6
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