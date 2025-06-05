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В Haval раскрыли отличия кроссоверов российской и китайской сборки
Haval подробно рассказал о различиях между кроссоверами российской и китайской сборки. Компания делает ставку на адаптацию машин к местным условиям.

Российское производство Haval развивается: за шесть лет в Тульской области построили цеха полного цикла и даже запустили сборку двигателей. Но главное — местные модели теперь имеют заметные отличия от китайских.  

Инженеры Haval в России не просто собирают машины по готовым лекалам — они дорабатывают их под местные условия. Например, кроссоверы проходят усиленные зимние испытания, которые проводят российские тест-пилоты.  

В отличие от китайских аналогов, кузова машин российской сборки получают дополнительную антикоррозийную защиту. В климатической лаборатории на заводе проверяют, как лакокрасочное покрытие выдерживает агрессивные среды.  

Покупатели также заметят разницу в комплектациях: для России Haval добавляет зимний пакет опций и улучшает системы комфорта. Это не просто локализация — целенаправленная адаптация.

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#китайские автомобили #haval #кроссоверы #российская сборка
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