Haval подробно рассказал о различиях между кроссоверами российской и китайской сборки. Компания делает ставку на адаптацию машин к местным условиям.

Российское производство Haval развивается: за шесть лет в Тульской области построили цеха полного цикла и даже запустили сборку двигателей. Но главное — местные модели теперь имеют заметные отличия от китайских.

Инженеры Haval в России не просто собирают машины по готовым лекалам — они дорабатывают их под местные условия. Например, кроссоверы проходят усиленные зимние испытания, которые проводят российские тест-пилоты.

В отличие от китайских аналогов, кузова машин российской сборки получают дополнительную антикоррозийную защиту. В климатической лаборатории на заводе проверяют, как лакокрасочное покрытие выдерживает агрессивные среды.

Покупатели также заметят разницу в комплектациях: для России Haval добавляет зимний пакет опций и улучшает системы комфорта. Это не просто локализация — целенаправленная адаптация.