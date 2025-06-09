Почти половина россиян стала реже покупать без раздумий и стремится экономить. Даже в категории с высоким доходом заметны перемены в подходе к покупкам.

Рациональный подход к тратам больше не зависит от толщины кошелька. Даже среди россиян с доходом выше среднего доля тех, кто отказывается от импульсивных покупок, заметно выросла.

Согласно данным группы компаний Б1, россияне в текущем году стали осторожнее тратить деньги. Опрос более тысячи человек показал: 49% респондентов совершают меньше необдуманных покупок. Для сравнения, годом ранее таких было 43%, а два года назад — лишь 36%.

Снижение интереса к акциям тоже стало заметным. В нынешнем году только 42% участников исследования купили товар со скидкой, тогда как в 2023-м таких было 46%. При этом больше всего отказались от покупки по акциям именно обеспеченные россияне — с 30% в 2024 году до 24% в этом году. В среднем сегменте доля снизилась с 40% до 38%, а среди малообеспеченных — с 46% до 44%.

Цена остается главным ориентиром при выборе товара — ее назвали важной 92% опрошенных. Качество на втором месте (83%). Но на третью позицию впервые вышел бренд: 27% участников стали обращать внимание на производителя. Полтора года назад таких было всего 19%.

Опция онлайн-доставки постепенно теряет значение. Ее по-прежнему чаще выбирает молодежь, но в целом этот критерий уступил позиции. Исследователи объясняют это тем, что услуга уже воспринимается как базовая и не влияет на решение о покупке так сильно, как раньше.

Изменения особенно ярко выражены среди состоятельных граждан. За полгода доля тех, кто стал тратить осознаннее, выросла с 22% до 47%. Покупки становятся более продуманными, а желание «взять сразу» уступает потребности в реальной нужде.