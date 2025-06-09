На продажу в Подмосковье выставили BMW 7-Series в кузове E23, ввезенную из Германии в апреле. Машина 1977 года выпуска принадлежала одному владельцу и прошла 45 тысяч километров.

Такие автомобили попадают в объявления редко — особенно в оригинальном состоянии, с прозрачной историей и без вмешательств в кузов. В Подмосковье продают «семерку» BMW 1977 года с пробегом меньше 50 тысяч километров.

Речь идет о версии 730 — одной из первых в линейке BMW 7-Series E23. В движение седан приводит шестицилиндровый мотор объемом 3 литра, выдающий 184 лошадиные силы. Коробка — автоматическая.

Эту машину почти полвека назад купил житель Германии, родившийся в 1927 году. Он владел машиной с момента покупки и до самой ее отправки в Россию. Состояние машины — близкое к оригиналу: ни замены стекол, ни покрасок, ни кузовного ремонта.

Кузов — бледно-желтого цвета, салон — велюровый, в бежевых тонах со светлым пластиком. Снаружи много хромированных элементов: зеркала, окантовка стекол, дверные ручки, молдинги, детали на бамперах и решётке радиатора. Автомобиль сохранил заводские 14-дюймовые колеса, как это было принято в конце 1970-х.

В числе оснащения — люк, электроприводы зеркал, антенна с электроприводом, штатная магнитола. Машина прошла таможню, экспертизу и готова к постановке на учет. За автомобиль просят 4,98 млн рублей.