На немецкой онлайн-площадке появилось объявление о продаже «Москвича-412», выпущенного в 1970 году.

Редкие экземпляры советского автопрома встречаются за пределами бывшего СССР нечасто. Тем интереснее объявление о продаже «Москвича-412» в Германии — с «прицепом» из двух собратьев на запчасти.

Продавец из ФРГ выставил на продажу «Москвич-412», произведенный в начале 1970 года. Красный седан прошел всего около 30 тысяч километров и большую часть своей жизни простоял под навесом.

Кузов сохранился в приличном состоянии. Автомобиль обрабатывали антикоррозийным средством Elaskon — поэтому на нем видны темные пятна. Продавец уверяет, что серьезной ржавчины нет.

Салон остался почти в оригинале, но пластиковые элементы вокруг приборной панели требуют внимания. Под капотом — заводской 75-сильный двигатель, сопряженный с «механикой». Завести машину сейчас не получится — она нуждается в ремонте.

Хозяин просит за основной автомобиль €1500. Вдобавок он предлагает еще два «Москвича» в качестве источника запчастей — по €500 за каждый. Единственная загвоздка — у основного седана пока нет документов. Продавец их ищет, но в крайнем случае готов оформить утрату через нотариуса.