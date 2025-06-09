Проект будущего IT-технопарка в Кургане включает зоны для работы с беспилотниками и скалолазной стенкой.

Новый IT-парк в Кургане хотят превратить в гибкую площадку для технологий, бизнеса и досуга. Архитектурную концепцию разработала команда из Екатеринбурга.

IT-технопарк разместят в районе Шадринского тракта, в пределах улиц Елисеева и Родькина. Сдать объект планируют к июлю 2027 года.

Комплекс объединит несколько корпусов. В одном из них устроят зону для работы с беспилотными летательными аппаратами, киберспортивный зал, офисные помещения и площадку под планетарий. Там же оборудуют тренировочную стенку для скалолазания.

Другой корпус отведут под выставки, мастер-классы, конференции и офисы. Залы проектируют с возможностью быстрой трансформации — под формат события.

Производственно-офисный блок включает лаборатории, помещение для работы с нанотехнологиями, переговорные и бизнес-инкубатор.

Проект разработало «Архитектурное бюро Плэй». Среди авторов — архитекторы Дмитрий Мустафин и Марина Яновская.