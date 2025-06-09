Новый IT-парк в Кургане хотят превратить в гибкую площадку для технологий, бизнеса и досуга. Архитектурную концепцию разработала команда из Екатеринбурга.
IT-технопарк разместят в районе Шадринского тракта, в пределах улиц Елисеева и Родькина. Сдать объект планируют к июлю 2027 года.
Комплекс объединит несколько корпусов. В одном из них устроят зону для работы с беспилотными летательными аппаратами, киберспортивный зал, офисные помещения и площадку под планетарий. Там же оборудуют тренировочную стенку для скалолазания.
Другой корпус отведут под выставки, мастер-классы, конференции и офисы. Залы проектируют с возможностью быстрой трансформации — под формат события.
Производственно-офисный блок включает лаборатории, помещение для работы с нанотехнологиями, переговорные и бизнес-инкубатор.
Проект разработало «Архитектурное бюро Плэй». Среди авторов — архитекторы Дмитрий Мустафин и Марина Яновская.