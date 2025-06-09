Национальный автомобильный союз направил письмо в правительство с призывом обновить камеры фотовидеофиксации. По данным организации, треть из них устарела и не фиксирует ключевые нарушения ПДД.

На российских дорогах установлены десятки тысяч камер фотовидеофиксации, и именно они оформляют подавляющее большинство штрафов за нарушения ПДД. Однако значительная часть этих устройств устарела — они не справляются с новыми задачами и работают с ошибками, которые вызывают у водителей недоверие к системе.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой модернизировать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД. В письме союз подчеркивает, что значительная часть установленных камер устарела и не справляется с задачами, которые перед ними ставят новые правила и технологии.

По данным НАС, около 30% комплексов фотовидеофиксации в России относятся к устаревшим типам. Примерно половина из них работает более семи лет, остальным — от пяти до семи. Камеры старого образца фиксируют только ограниченный набор нарушений — например, превышение скорости или проезд на красный. А вот использование телефона за рулем или отсутствие ремня безопасности они «не замечают».

Нарекания вызывают и сбои в работе. Бывает, камеры регистрируют нарушение у одного водителя, но игнорируют аналогичное у другого. Водители считают это несправедливым. НАС отмечает, что слабое техническое оснащение приводит к снижению собираемости штрафов и, как следствие, не позволит выполнить план Минфина. Министерство ранее установило цель увеличить сбор с 6,4 до 52,8 млрд рублей.

Автосоюз предлагает провести аудит всех комплексов, запретить продление контрактов на старое оборудование и стимулировать регионы к списанию камер, отработавших шесть лет. Также НАС рекомендует заключать новые договоры только на поставку современных систем с актуальными характеристиками или использовать концессионные модели, которые не требуют расходов из бюджета.

Вопрос затрагивает большинство регионов. В Московской области более 1,2 тыс. камер из 1,8 тыс. эксплуатируются свыше семи лет. В Краснодарском крае из 2,2 тыс. комплексов более 1,7 тыс. тоже превысили шестилетний срок службы.

По оценке специалистов, большинство камер спроектированы для фиксации простых нарушений и не поддерживают современные алгоритмы анализа. Перепрошивка не решит проблему — нужна замена всей аппаратной части.

Технические эксперты указывают, что новые камеры способны фиксировать до 60 видов нарушений, работают в нескольких направлениях и используют радарные и инфракрасные системы. Но стоимость таких комплексов в 3–4 раза выше. Устаревшая камера обойдется в 600–900 тыс. рублей, а новая — от 2 до 5 млн.

Добавляется и внешнеполитический фактор: с 2022 года США ограничили поставки высокотехнологичной электроники в Россию, в том числе видеокарт Nvidia, на которых работают многие новые камеры. Это замедляет масштабную модернизацию, особенно в регионах.

По оценке НАС, 93% всех постановлений о нарушениях оформляются с помощью фотовидеофиксации. Только в минувшем году в России было вынесено 255 млн административных дел, общая сумма штрафов превысила 176 млрд рублей. Однако, как считают эксперты, при текущем состоянии оборудования добиться улучшения дорожной безопасности не получится.