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На мысе Хрустальном в Севастополе завершают благоустройство крупнейшего художественного музея юга РФ
В Севастополе завершается благоустройство парка у строящейся Российской галереи искусств. Работы затрагивают не только зеленую зону, но и архитектурные элементы будущего музейного комплекса.

Севастопольский мыс Хрустальный продолжает меняться. Здесь сосредоточено сразу несколько масштабных строек, включая парк, галерею и театр, — и каждая деталь на месте выверена.

 

В парке, который прилегает к будущей Российской галерее искусств, завершают основные работы. Уже появились скамьи под навесами и фонари. Сейчас высаживают растения. Сохранили и культурные объекты: складской навес середины XIX века, остатки "Форта Меншикова", а также торговые ряды и подпорную стену рубежа XIX–XX веков.

Музей, к которому примыкает благоустраиваемая территория, строится с расчетом на пять уровней. В нем разместятся залы, посвященные российскому искусству и культуре стран глобального Юга, галерея героев Севастополя, образовательные пространства, а также цифровой и реставрационный центры. Общая площадь экспозиционных залов превысит 3 тыс. квадратных метров.

Проект разработал Вольф Прикс — архитектор с мировым именем. Строители обшивают фасады музея белыми панелями из декоративного бетона. Над главным входом заканчивают монтаж стеклянного купола. Первую выставку здесь рассчитывают открыть к концу года.

Напротив здания музея строится Театр оперы и балета. Сейчас рабочие монтируют уникальные стеклопакеты и белые бетонные панели на крыше. Главный вход обещает быть светлым: витражное остекление большого фойе должно обеспечить зрительный эффект.

Рядом уже работает Академия хореографии. Ее здание ввели в эксплуатацию год назад. Прогулочную зону на мысе планируют дополнить парком скульптур, который разместят вблизи галереи.

Инженерная часть проекта также получила особое внимание. В здании музея предусмотрены решения для поддержания нужной температуры и влажности, что необходимо для хранения произведений искусства. Комплекс сможет одновременно принимать до 900 человек. Это будет крупнейший художественный музей юга России.

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#архитектура #севастополь #музей #парк #благоустройство #мыс хрустальный #российская галерея искусств #театр оперы и балета
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