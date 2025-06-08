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Новый безголовый робот Calvin от Wandercraft выполнит сложные задачи на заводе Renault
Компания Wandercraft представила безголового гуманоидного робота Calvin, который был разработан всего за 40 дней. Этот робот, управляемый голосом, способен выполнять сложные производственные задачи, позволяя работникам сосредоточиться на более важных и интеллектуальных аспектах их работы.

Wandercraft, парижская компания, известная своими экзоскелетами, представила нового безголового гуманоидного робота Calvin. Он способен выполнять производственные задачи, повышая эффективность работы на заводах.

 

Calvin стал результатом 40-дневной работы команды Wandercraft. Этот робот, управляемый голосом, предназначен для выполнения производственных задач, которые часто сопряжены с физическими нагрузками и неудобствами для работников. С помощью голосовых команд Calvin может самобалансироваться и адаптироваться к различным условиям на производстве.

Партнерство Wandercraft и Renault Group стало основой для создания этого робота. Renault Group инвестирует в разработку новых технологий, что позволяет интегрировать робототехнику в производственные процессы. Calvin предназначен для освобождения работников от рутинных и болезненных задач, что, в свою очередь, должно сократить время производства и повысить общую производительность.


Этот робот размером с человека имеет возможность использовать различные конечные эффекторы, такие как присоски и захваты, что делает его универсальным инструментом для выполнения различных задач. В будущем Wandercraft планирует расширить использование роботов и экзоскелетов в различных сферах, включая медицинскую помощь и автоматизацию на заводах.

Генеральный директор Wandercraft, Матье Масселин, отметил важность этого партнерства, подчеркивая, что оно позволит создать высокоэффективные и доступные робототехнические системы. Он добавил, что сотрудничество с Renault Group поможет улучшить повседневную жизнь людей, будь то в промышленности или в медицинской сфере.

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#производство #renault #автоматизация #гуманоидный робот #calvin #wandercraft
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