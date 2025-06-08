Компания Wandercraft представила безголового гуманоидного робота Calvin, который был разработан всего за 40 дней. Этот робот, управляемый голосом, способен выполнять сложные производственные задачи, позволяя работникам сосредоточиться на более важных и интеллектуальных аспектах их работы.

Wandercraft, парижская компания, известная своими экзоскелетами, представила нового безголового гуманоидного робота Calvin. Он способен выполнять производственные задачи, повышая эффективность работы на заводах.

Calvin стал результатом 40-дневной работы команды Wandercraft. Этот робот, управляемый голосом, предназначен для выполнения производственных задач, которые часто сопряжены с физическими нагрузками и неудобствами для работников. С помощью голосовых команд Calvin может самобалансироваться и адаптироваться к различным условиям на производстве.

Партнерство Wandercraft и Renault Group стало основой для создания этого робота. Renault Group инвестирует в разработку новых технологий, что позволяет интегрировать робототехнику в производственные процессы. Calvin предназначен для освобождения работников от рутинных и болезненных задач, что, в свою очередь, должно сократить время производства и повысить общую производительность.





Этот робот размером с человека имеет возможность использовать различные конечные эффекторы, такие как присоски и захваты, что делает его универсальным инструментом для выполнения различных задач. В будущем Wandercraft планирует расширить использование роботов и экзоскелетов в различных сферах, включая медицинскую помощь и автоматизацию на заводах.

Генеральный директор Wandercraft, Матье Масселин, отметил важность этого партнерства, подчеркивая, что оно позволит создать высокоэффективные и доступные робототехнические системы. Он добавил, что сотрудничество с Renault Group поможет улучшить повседневную жизнь людей, будь то в промышленности или в медицинской сфере.